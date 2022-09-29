Москва, 29 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Казахстанский «Барыс» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Барыса» шайбы забросили нападающие Джереми Бракко, Аркадий Шестаков и Егор Петухов. У «Спартака» отличился защитник Захар Арзамасцев.

На сегодняшний день «Барыс» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 13 очков. «Спартак» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 15 очками.

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