Харьков, Бывш. УССР, , 10:06 — REGNUM Киевские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, раненых приняли больницы ЛНР. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе минздрава республики.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранения получили семь человек, в том числе дети. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила об эвакуации в Луганск ребёнка, который получил ранения под Купянском.

«Всего семь человек, из них двое детей», — сообщил РИА Новости представитель минздрава.

Читайте также: Власти Харьковской области: в Купянске орудуют наёмники-иностранцы