Харьков, Украина, 29 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, раненых приняли больницы ЛНР. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе минздрава республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Ранения получили семь человек, в том числе дети. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила об эвакуации в Луганск ребёнка, который получил ранения под Купянском.

«Всего семь человек, из них двое детей», — сообщил РИА Новости представитель минздрава.

Читайте также: Власти Харьковской области: в Купянске орудуют наёмники-иностранцы