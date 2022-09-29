Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Заместитель представителя России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что «мы не можем закрывать глаза на то, что жизнь афганских женщин находится в опасности, а их права нарушаются». На заседании Совбеза ООН она подчеркнула, что этот вопрос серьёзный и требует решения.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Россия имеет тесные связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и редко критикует эту группировку, особенно за нарушения прав человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Однако в своём выступлении Евстигнеева подчеркнула, что «мы постоянно слышим о нарушении прав человека, особенно женщин и девочек, в Афганистане».

Дипломат также выразила обеспокоенность по поводу присутствия террористических группировок в Афганистане.

Заместитель представителя России в ООН заявила, что Афганистан потрясли теракты, организованные «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), жертвами которых за прошедший год стали представители многих религиозных и этнических меньшинств, в том числе женщины и дети.

По ее словам, очевидно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует все имеющиеся у него средства для создания среди людей атмосферы страха и отчаяния.