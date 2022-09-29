Пермь, 29 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Пермском крае граждане, призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Об этом сообщили в краевом комитете ЗАГСа.

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Специалисты пояснили, что объявленная частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство и являться правовым основанием для сокращения месячного срока для регистрации брака. Подтверждающим документом для ускоренного бракосочетания названа повестка, справка или извещение выданные военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации граждан.