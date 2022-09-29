В военкоматах Москвы создали группы для рассмотрения жалоб по призыву
Москва, 29 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В военкоматах Москвы организованы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом в своём блоге сообщили мэр Сергей Собянин.
По его словам, уже проведены дополнительные проверки мобилизационных повесток москвичей. По результатам проверок военкоматами разосланы уведомления об отзыве повесток выписанных на основании недостоверных учётных данных
«Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», — подчеркнул Собянин и уточнил, что для рассмотрения жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на телефонных линиях: 122 и +7 495 777-77-77 открыт отдельный канал.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация может быть рассмотрена как особое обстоятельство, позволяющее заключить брак в день обращения.
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