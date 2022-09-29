Москва, 29 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В военкоматах Москвы организованы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом в своём блоге сообщили мэр Сергей Собянин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

По его словам, уже проведены дополнительные проверки мобилизационных повесток москвичей. По результатам проверок военкоматами разосланы уведомления об отзыве повесток выписанных на основании недостоверных учётных данных

«Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», — подчеркнул Собянин и уточнил, что для рассмотрения жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на телефонных линиях: 122 и +7 495 777-77-77 открыт отдельный канал.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация может быть рассмотрена как особое обстоятельство, позволяющее заключить брак в день обращения.

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