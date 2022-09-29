Москва, 29 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Москве 29 сентября ожидается облачная погода с небольшими дождями. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве

«Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В столице +12…+14 и в Подмосковье +10…+15 градусов», — сказал Тишковец.

Он отметил, что ветер в столице будет южным 3-8 м/с. Атмосферное давление в городе составит 745 мм ртутного столба.