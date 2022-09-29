Пекин, 29 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за присоединение к России на референдумах. Эксперты считают, что конфликт, несомненно, усилится, и Запад увеличит военную поддержку киевского режима, в то время как Россия будет стремиться к обретению полного контроля над этими регионами, сообщает 28 сентября газета Global Times.

t. me/izbircompskov Бюллетень для голосования на референдумах по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на очередном пресс-брифинге 28 сентября, что «как ответственная крупная держава Китай всегда прилагал усилия для содействия миру и переговорам, и он никогда не остается в стороне и никогда не подливает масла в огонь, и никогда не будет использовать кризис, чтобы получить преимущества. Мы всегда будем стоять на стороне мира и продолжим играть конструктивную роль в деэскалации ситуации».

США готовят Киеву новый пакет вооружений на сумму $1,1 млрд для борьбы с Россией, о чем будет объявлено в ближайшее время, заявили американские официальные лица 27 сентября, поскольку Вашингтон ожидает результатов того, что он называет «фиктивными» референдумами, сообщает Reuters. Этот пакет станет последней партией вооружений для Киева. Официальные лица сообщили агентству Reuters на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни.

Эксперты заявили, что это было бы хорошей новостью для американских военно-промышленных гигантов, поскольку они выиграют от увеличения заказов на оружие, пока конфликт продолжает кровоточить как в России, так и на территории бывшей УССР.

По данным RT, в ЛНР более 98% избирателей поддержали присоединение к России, свидетельствуют официальные данные. Аналогичные результаты были зафиксированы в ДНР, где более 99% избирателей поддержали это предложение. А в Запорожской и Херсонской областях соответственно 93% и 87% избирателей поддержали «выход из состава [бывшей УССР] и объединение с Россией».

Процесс интеграции новых регионов в состав Российской Федерации может занять некоторое время, поскольку для этого требуется одобрение российского парламента и президента. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что он «убежден, что это будет достаточно быстро», сообщает RT.

Аналитики заявили, что результат полностью предсказуем, поскольку довольно много жителей в этих регионах являются пророссийскими или русскоязычными, которые пострадали от давнего конфликта с прозападными проамериканскими националистами, добавив, что, поскольку российские войска эффективно контролируют эти регионы, у Москвы была уверенность перед проведением таких референдумов. Однако неудивительно, что Киев и Запад будут категорически против референдумов и попытаются оспорить попытку России закрепить новый статус-кво.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь сказал Global Times, что Россия пытается повлиять на боевую ситуацию на местах с помощью референдумов, потому что это решит, превращает ли Москва свою специальную военную операцию в войну.

«Если Россия официально интегрирует эти четыре региона в свою территорию, с точки зрения Москвы, весь конфликт вступит в новую стадию, поскольку это может стать случаем «защиты Родины», а [киевские] силы в этих регионах будут рассматриваться как «захватчики на российских территориях», и тогда Россия окажется в состоянии провести большую мобилизацию и направить больше сил для борьбы и сдерживания потенциальных интервенций с Запада», — отметил Цуй.

Большинство международного сообщества не примет чью-либо сторону в этом вопросе и в основном отреагирует так же, как они отреагировали после референдума в Крыму в 2014 году. Некоторые эксперты полагают, что, поскольку референдумы на этот раз были проведены в условиях конфликта, действия России по интеграции четырех регионов будут более противоречивыми, в то время как Западу придется решить, следует ли принимать более непосредственное участие в конфликте или просто продолжать отправлять военные поставки, но не предпринимать дальнейшего вмешательства.

Если Запад не вмешается напрямую, для Киева будет практически невозможно разгромить все российские силы в этих четырех регионах, особенно после того, как Россия начала частичную мобилизацию, но если Запад вмешается в конфликт силой, это приведет к прямому военному конфликту между Россией и НАТО и может даже спровоцировать ядерную войну, так что США сейчас стоят перед дилеммой, сказал базирующийся в Пекине эксперт по международным отношениям, пожелавший остаться неназванным.

Если Россия в конечном итоге будет контролировать всю территорию этих четырех регионов, у Москвы будут причины прекратить свои военные операции, но Киев вряд ли примет это в качестве основы для новых мирных переговоров, поэтому на данный момент существует большая неопределенность, сказал эксперт. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд представила резолюцию, осуждающую Россию за референдумы, и заявила, что Совет Безопасности ООН не поддерживает «применение силы для перекройки границ во время заседания Совета Безопасности», сообщила CNN американский чиновник.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил на брифинге Совета Безопасности ООН по киевскому режиму, что «Китай отметил последние изменения в ситуации [на территории бывшей УССР]… Наша позиция и предложение о том, как рассматривать и урегулировать [данный] вопрос, последовательна и ясна, то есть следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, следует соблюдать цели и принципы Устава ООН, законные интересы безопасности всех стран должны приниматься всерьез, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны».