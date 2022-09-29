Ярославль, 29 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославле в строящуюся школу на улице Пашуковская закупят компьютерное оборудование и интерактивные панели на 47 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Мэрия Ярославля Новая школа на Пашуковской

В планах приобрести 132 ноутбука, 71 моноблок, 57 автоматизированных рабочих мест, 53 интерактивных панели. Поставить технику должны в конце ноября этого года.

Напомним, строительство школы в Дзержинском районе завершится до конца 2022-го. Согласно проектно-сметной документации, здание будет четырёхэтажным. В нём спроектирован отдельный блок для начальной школы. Учреждение рассчитано на 1100 детей.