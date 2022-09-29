Ярославль, 29 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Николай Коваленко и Кирилл Воронин и защитник Михаил Орлов. У «Локомотива» отличился форвард Максим Шалунов.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 16 очков. «Локомотив» идёт на пятом месте в Западной конференции с 14 очками.

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