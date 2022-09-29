Москва, , 09:33 — REGNUM Новые ответы на главные вопросы, касающиеся частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, опубликовал 29 сентября портал «Объясняем. рф».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Если человек живёт один, он может заранее обратиться в управляющую организацию для заключения соглашения о рассрочке по оплате ЖКХ или установить автоплатёж, либо по возвращении домой подать заявление о погашении долга в рассрочку;

при отсутствии регистрации вручить повестку может уполномоченное военным комиссариатом лицо по месту фактического пребывания гражданина или на работе;

мобилизованные проходят медицинский осмотр в военкомате;

пользоваться электронной почтой в расположении воинской части нельзя;

звонки в другую страну можно совершать только из оборудованного в части переговорного пункта (при наличии технической возможности);

в каждом индивидуальном пайке военнослужащего есть таблетки поливитаминов для ежедневного приёма;

портал «Объясняем. рф» форму, выданную при мобилизации, после увольнения с военной службы можно забрать домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Калужской области выявлены более 60 случаев, когда военные комиссариаты ошибочно выдали гражданам повестки на частичную мобилизацию.