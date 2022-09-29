Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ростовскую область прибыли ещё более 14 тысяч мирных жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тысяч граждан», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону 19 февраля был введён режим чрезвычайной ситуации. В Ростовской области с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса и бывш. УССР встретили более 3,3 млн человек, в том числе более 500 тыс. детей.