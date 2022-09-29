Рязань, 29 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Дополнительно 185 млн рублей выделяется на поддержку производителей зерна в Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Средства направят из резервного фонда правительства РФ. Советующее решение одобрено 27 сентября комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Дополнительная поддержка позволит компенсировать производителям часть затрат на производство и реализацию зерновых культур.

«В этом году в регионе собран рекордный урожай зерновых, и уборочная ещё продолжается. Но уже начинается подготовка к следующему сезону. В сложившихся условиях санкционного давления мы должны максимально поддержать наших аграриев», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Всего на эти цели будет направлено свыше 374 млн рублей.