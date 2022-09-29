Симферополь, , 09:29 — REGNUM После ожидаемого воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей за Азовским морем закрепится статус исключительно внутреннего российского моря. Об этом 29 сентября заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьёзное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — приводит его слова РИА Новости.

Также Константинов указал, что в результате этого порт Мариуполя становится важным грузовым пунктом, каковым он и был всегда.

При этом глава крымского парламента отметил, что грузовое сообщение после этого полностью восстановится и высказал уверенность в том, что появится возможность для реализации множества различных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией якобы «полностью сфабрикованы».