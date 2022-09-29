Симферополь, 29 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. После ожидаемого воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей за Азовским морем закрепится статус исключительно внутреннего российского моря. Об этом 29 сентября заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьёзное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — приводит его слова РИА Новости.

Также Константинов указал, что в результате этого порт Мариуполя становится важным грузовым пунктом, каковым он и был всегда.

При этом глава крымского парламента отметил, что грузовое сообщение после этого полностью восстановится и высказал уверенность в том, что появится возможность для реализации множества различных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией якобы «полностью сфабрикованы».