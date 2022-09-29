Луганск, 29 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Два обстрела территории ЛНР с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS зафиксировали в республике за минувшие сутки. При этом ВСУ использовали восемь ракет, сообщает 29 сентября представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Обстрелам подверглись населённые пункты Лисичанск и Перевальск. Была применена РСЗО M142 HIMARS производства США, выпущены восемь ракет типа M31 GMLRS, уточнили в представительстве.

В Лисичанске в результате обстрела разрушено здание городского водоканала.

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