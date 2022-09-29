Сеул, 29 сентября 2022, 09:29 — REGNUM 29 сентября в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Известно, что визит представительницы США состоялся на следующий день после того, как КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Открывая встречу, Юн Сок Ёль отметил, что союз Южной Кореи и США «расширился от военного союза до экономического и технологического».
Глава Южной Кореи рассказал о нескольких встречах с президентом США Джо Байденом, которые состоялись на прошлой неделе, отметив, что лидеры двух стран «поделились пониманием того, в каком направлении должен двигаться альянс».
Юн Сок Ёль назвал двусторонний альянс «надёжной опорой свободы, безопасности и процветания корейского народа», а также выразил надежду на то, что визит вице-президента США в Сеул послужит важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества.
В свою очередь, Камала Харрис назвал альянс Сеула и Вашингтона «стержнем безопасности и процветания на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе». Она подтвердила, что США будут прилагать все усилия для защиты Южной Кореи.
Напомним, что в последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года. Занимавший тогда эту должность Майк Пенс возглавлял американскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Читайте также: Вице-президент США посетит границу с КНДР