Сеул, 29 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. 29 сентября в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Известно, что визит представительницы США состоялся на следующий день после того, как КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Открывая встречу, Юн Сок Ёль отметил, что союз Южной Кореи и США «расширился от военного союза до экономического и технологического».

Глава Южной Кореи рассказал о нескольких встречах с президентом США Джо Байденом, которые состоялись на прошлой неделе, отметив, что лидеры двух стран «поделились пониманием того, в каком направлении должен двигаться альянс».

Юн Сок Ёль назвал двусторонний альянс «надёжной опорой свободы, безопасности и процветания корейского народа», а также выразил надежду на то, что визит вице-президента США в Сеул послужит важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Камала Харрис назвал альянс Сеула и Вашингтона «стержнем безопасности и процветания на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе». Она подтвердила, что США будут прилагать все усилия для защиты Южной Кореи.

Напомним, что в последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года. Занимавший тогда эту должность Майк Пенс возглавлял американскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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