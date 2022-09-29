Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Дорожные рабочие до 4 октября перекроют участок Пулковского шоссе, от дороги в международный аэропорт «Пулково» до тоннеля в Пушкин, предупредили 29 сентября в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Ремонтные работы на Пулковском шоссе t. me/krti_spb

Напомним, работы на одной из самых загруженных трасс города — Пулковском шоссе — начались в сентябре и принесли массу неудобств автомобилистам. Из-за ремонта юг города встал в многокилометровые пробки. В какой-то момент автомобилисты даже ехали по газону.

Стартующий четвертый этап работ затронет участок от дороги в аэропорт до тоннеля, ведущего в Пушкин. Как уточнили в ГАТИ, здесь произведут фрезерование покрытия.

«В эти же сроки начнется укладка асфальтобетонного покрытия на половине проезжей части в обоих направлениях от КАД до дороги в аэропорт», — добавили в инспекции, уточнив, что дорожники стараются минимизировать трудности в период проведения ремонтных работ на Пулковском шоссе.

«Работы с введением ограничения здесь проводятся в ранние утренние и поздние вечерние часы, когда интенсивность автомобильного движения невысока», — указали в пресс-службе, но попросили горожан планировать свой маршрут заблаговременно.

Отметим, что по данным онлайн карт к 09:30 мск 29 сентября на месте ремонтных работ образовался затор в обе стороны: в Петербург — 3,8 км, в сторону Пушкина — 2,9 км.

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