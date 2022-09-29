Джакарта, , 09:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что народ Индонезии должен быть благодарен за то, что запасов продовольствия в стране все еще достаточно в разгар продовольственного кризиса, охватившего мир, сообщает Kompas.

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Президент отметил, что в настоящее время 345 млн человек из 82 стран испытывают острую нехватку продовольствия, и 19 700 человек ежедневно умирают от голода.

«Продовольственный кризис, 345 миллионов человек в 82 странах страдают от острой нехватки продовольствия, вы все еще можете ходить в рестораны каждый день, и 19 700 человек умирают каждый день от голода», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо ожидает, что экономический рост страны в третьем квартале 2022 года составит от 5,4 до 6%.

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