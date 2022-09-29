Симферополь, 29 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Расширение и укрепление России станет гарантией мировому сообществу от восстановления фашизма. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

«Величие России, ее расширение и укрепление — это гарантия мирового сообщества от всяких гегемонов, фашистов, бандеровцев, террористов и другого разного рода отребья. Так было, так есть и так будет всегда вечно!» — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября состоялись референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.