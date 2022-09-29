, 09:33 — REGNUM В Ярославле власти обсудили документ, который определит порядок нанесения граффити на здания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

29 сентября в мэрии прошёл градостроительный совет, на котором порядок «согласования нанесения надписей и изображений на внешние поверхности зданий в городе» всё-таки обсудили.

«Документ призван сохранить внешний архитектурный облик сложившейся застройки города, а нанесение граффити должны популяризировать выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство. При этом художественные рисунки запрещено наносить на объекты культурного наследия, кроме установленных на них ограждающих временных конструкций на период консервации или реставрации», — пояснили в мэрии.

По словам главного архитектора региональной столицы Артёма Цымбалова, «список оснований для отказа в согласовании дизайн-проекта исчерпывающий». Также в нём упоминается о возможности создания «зон свободного творчества». В целом же, чтобы согласовать нанесение каких-либо изображений на зданиях, теперь художник должен обращаться в департамент градостроительства, после этого его дизайн-проект будут рассматривать на градостроительном совете, который и будет принимать решение в каждом конкретном случае.

Вопрос возник после жалоб градозащитников на то, что в рамках фестиваля уличного искусства в Ярославле граффити наносят на памятники архитекруты. О планах разработки и последующего принятия подобного нормативно-правового акта чиновники заявляли в начале сентября.