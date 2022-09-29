Владикавказ, 29 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии уличены в получении взяток пять сотрудников ГИБДД и МВД, получавшие денежные средства от желающих пересечь государственную границу без очереди. Полицейские брали от пяти до десяти тысяч рублей за помощь в преодолении многокилометровой очереди на пункте пропуска «Верхний Ларс». В настоящее время по двум выявленным фактам противоправной деятельности ведется проверка, сообщили 29 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Предварительно установлено, что пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы гарнизона МВД по РСО-Алания получили незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей от граждан, выезжающих за пределы Российской Федерации, за передвижение управляемых ими транспортных средств в объезд автомобильной очереди на КПП «Верхний Ларс», — говорится в сообщении ведомства.

Факты взяточничества были выявлены сотрудниками ФСБ и собственной безопасности МВД. В настоящее время замаравшие мундир полицейские отстранены от работы. Ведется проверка, по итогам которой при подтверждении вины подозреваемые будут уволены из органов и ответят за совершенные противоправные действия по закону. Понесут ответственность и их непосредственные руководители.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Северной Осетии на фоне объявленной частичной мобилизации наблюдается большое скопление автомобилей на российско-грузинской границе. Перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» собралась многокилометровая очередь из автомашин. Некоторые водители, чтобы преодолеть расстояние до КПП как можно быстрее, пользуются незаконными услугами полицейских и сомнительных граждан.