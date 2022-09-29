Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Уборка зерновых культур завершена в Свердловской области. Урожайность превышает показатель 2021 года, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Валовый сбор зерна в регионе находится на отметке около 900 тыс. тонн при плановом значении в 687 тыс. тонн. Отмечается, что высокая урожайность обусловлена благоприятными погодными условиями на Урале. В среднем с гектара аграрии смогли собрать 28,5 центнера зерна.

Уборочная кампания в регионе продолжается. Ранее уральский полпред Владимир Якушев заявил, что основная задача аграриев состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать урожай в связи с аномальными погодными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, на Средний Урал обрушилась непогода. Регион накрыли ливни и порывистый ветер, а после выпал снег.