Токио, 29 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Шесть членов мафиозных группировок, занимавшихся вымогательством, арестованы полицией Японии. Об этом сообщает 29 сентября агентство Kyodo.

midorisyu Полиция Японии

В числе арестованных — глава одной из банд, связанной с синдикатом якудза «Ямагути-гуми». По данным правоохранителей, арестованные вымогали деньги у ассоциации уличных торговцев и в общей сложности завладели более 1 млн иен ($7 тыс.).

В западном городе Кобе в офисе «Ямагути-гуми» прошли обыски. Этот синдикат, как сообщало ИА REGNUM, — крупнейшая в Японии группировка якудза, объединяющая большое число мелких банд. Численность синдиката оценивают в 8,2 тыс. человек.

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