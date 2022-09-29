Баку, , 09:24 — REGNUM Баку расценивает действия Еревана в последние дни как попытку сорвать мирные переговоры. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, обнародованного 29 сентября на сайте ведомства.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Беспочвенное заявление МИД Армении от 28 сентября 2022 года о якобы имевших место нарушениях азербайджанской стороной режима прекращения огня, а также ложные обвинения в адрес Азербайджана в социальной сети премьер-министра этой страны ясно показывают, что Армения нацелена на обострение ситуации в регионе», — говорится в заявлении.

В МИД заявили, что армянские подразделения якобы нарушили соглашение о прекращении огня вечером 28 сентября, а вооружённые силы Азербайджана уже были ответом, чтобы подавить огневые точки.

Азербайджанские дипломаты утверждают, что Баку не заинтересован в росте напряжённости в регионе, будет реагировать на «провокации». Также армянскую сторону очередной раз обвинили в совершении «провокаций» в течение 13 и 14 сентября на границе Азербайджана.

Напомним, 28 сентября в минобороны Армении обвинили ВС Азербайджана в обстрелах армянских позиций на границе из миномётов и крупнокалиберных пулемётов, от которых погибли трое военнослужащих. В Баку на это обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня и заявили, что приняли «адекватные ответные меры».

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