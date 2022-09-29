Владивосток, 29 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке 29 сентября состоялось первое заседание городской думы шестого созыва. Депутаты распределили руководящие должности: выбрали председателя, его заместителей, сформировали профильные комитеты, избрали их председателей. Мэр приморской столицы Константин Шестаков предложил депутатам рассмотреть вопросы, связанные с социальной поддержкой семей мобилизованных, сообщили в городской администрации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

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«Владивосток активно работает в соответствии с решениями президента, проводим частичную мобилизацию. Прошу внести в повестку вопросы, связанные с социальной поддержкой семей мобилизованных. Речь идёт о предоставлении дополнительного бесплатного питания в школах и отмене родительской платы за посещение муниципальных детских садов», — предложи Шестаков.

Так, дополнительным бесплатным питанием будут обеспечены школьники из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Кроме того, их семьи будут освобождены от платы за посещение детских садов.

«Главная цель нашей совместной работы — обеспечить людям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне», — добавил мэр, депутаты поддержали инициативы единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тувы освободили от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам.