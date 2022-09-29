Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему об обстоятельствах отказа в присвоении охранного статуса двум историческим зданиям Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Жители Петербурга в соцсетях просили разобраться с тем, что власти не хотят присваивать охранный статус Цимбалинскому путепроводу и краснокирпичным зданиям Фарфоровского поста. Охранный статус необходим из-за планируемого сноса для строительства железнодорожной магистрали.

Также в СКР узнали, что, по мнению градозащитников, снос исторического здания XIX века на проспекте Бакунина, 33, выполнен с нарушениями. У петербуржцев есть подозрения, что судебная экспертиза была сфальсифицирована.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Марине Парастаевой изучить обращения и представить доклад по этим обстоятельствам. Контроль за ходом исполнения поручения будет осуществлять центральный аппарат Следкома.

Напомним, ранее по делу о незаконном сносе флигелей особняка Салтыковой повторно возбудили уголовное дело.