Уфа, 29 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Закон, направленный на повышение прозрачности расходования средств дорожных фондов, принят в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты регионального госсобрания внесли изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан».

«В нашей стране создается общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней. К марту 2023 года она должна заработать. В этом ключе мы дополнили республиканский закон соответствующей статьей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

Сообщается, что общефедеральная информационная система будет обеспечивать сбор, хранение и анализ разнообразных сведений обо всех автодорогах общего пользования, в том числе частные.

«Система должна быть удобной для разных категорий пользователей. Например, органы власти получат систематизированную информацию о дорогах, проведенных работах и гарантийных обязательствах подрядчиков. Это позволит лучше анализировать эффективность расходования средств дорожных фондов и принимать взвешенные управленческие решения. Автовладельцы смогут узнавать о планируемых дорожных работах, аварийно-опасных участках, отправлять сообщения о качестве дорог, вносить предложения по развитию дорожной сети», — пояснил Толкачев.