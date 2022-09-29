Калуга, , 09:28 — REGNUM В Калужской области выявлены более 60 случаев, когда военные комиссариаты ошибочно выдали гражданам повестки на частичную мобилизацию. Об этом 28 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Очередные мобилизованные готовятся к отправке к месту боевой учебы Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Обращений по частичной мобилизации сейчас много. Стараемся отвечать быстро. Главам администраций поставлена задача вместе с военкоматами по каждому обращению разбираться детально. Бывает, что сообщения приходят от взволнованных родственников и друзей. Люди, толком не разобравшись, жалуются, что их близких мобилизуют ошибочно. А на самом деле оказывается, что состоящего на воинском учете вызвали повесткой для уточнения данных. Однако, в ряде случаев проверка ваших сообщений позволяет действительно исправить ошибки призывных комиссий. Вот лишь несколько примеров. Житель Кировского района с диабетом 1 типа получил повестку на мобилизацию. После проверки данных, он призван не был. 58-летний офицер был отправлен в пункт сбора в Ногинск, но после уточнения состояния здоровья он вернулся домой», — отметил Владислав Шапша.

Ранее, ИА REGNUM сообщило, что 29 сентября на базе Волонтерского штаба #МыВместе откроется Центр, который будет координировать работу по поддержке призванных на мобилизацию жителей Калужской области. Задача — объединить усилия всех, кто хочет помочь защитникам Родины.

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