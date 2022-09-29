Москва, , 09:20 — REGNUM До конца сентября снег в Москве не выпадет. Однако снег может выпасть после первой недели октября, заявил Ввдущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщала «Вечерняя Москва»

Первый снег Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Леус пояснил, что согласно синоптическому положению именно в эти числа температурные показатели будут достаточно низкими — около 0 °С. Не исключена минусовая температура.

«По имеющимся на сегодня данным, первый снег может выпасть в Москве в период с 13 по 15 октября», — дал прогноз синоптик.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирске 26 сентября выпал первый снег.

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