Москва, 29 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. До конца сентября снег в Москве не выпадет. Однако снег может выпасть после первой недели октября, заявил Ввдущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщала «Вечерняя Москва»

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый снег

Леус пояснил, что согласно синоптическому положению именно в эти числа температурные показатели будут достаточно низкими — около 0 °С. Не исключена минусовая температура.

«По имеющимся на сегодня данным, первый снег может выпасть в Москве в период с 13 по 15 октября», — дал прогноз синоптик.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирске 26 сентября выпал первый снег.

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