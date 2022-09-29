Москва, , 09:19 — REGNUM По газопроводам «Северный поток» планировались отправки экологически чистого сырья с нулевым выбросом диоксида углерода. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

Дмитрий Кобылкин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Факт предполагаемой диверсии в акватории Дании в районе острова Борхольм со стороны недружественных стран-участниц Парижского соглашения вызывает особую тревогу, — приводит слова Кобылкина его пресс-служба. — Именно по этим трубопроводам планировались поставки самого экологически чистого углеводородного сырья с нулевым выбросом СО2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о четвёртом месте утечки газа из трубопроводов «Северный поток».