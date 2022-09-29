Якутск, 29 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Реализация проекта по строительству мостового перехода из посёлка Нижний Бестях в Якутск подорожала с 80 до 175,8 млрд рублей. Сметную стоимость уточнят в ходе Главгосэкспертизы, сообщило РБК.

Алексюнина Татьяна Проект Ленского моста

Читайте также: Строительство Ленского моста может подорожать из-за инфляции — глава Якутии

Пока обозначенная сумма предварительная, подчеркнули в Росавтодоре. Окончательная стоимость работ, как ожидается, станет известна до конца 2022 года.

Подготовкой документации и расчётами по цене проекта занимается правительство Якутии. Федцентр просит удешевить стоимость возведения мостового перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на металлоконструкции и инфляция могут привести к тому, что стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии станет выше, заявлял в апреле глава республики Айсен Николаев. Из федерального бюджета на эти цели готовы потратить пока только 35,1 млрд рублей — эта сумма заложена в плане дорожного строительства в РФ на пять лет.