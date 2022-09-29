Ульяновск, 29 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Ульяновской области. Его обвинили в мошенничестве и использовании подложного документа, сообщает региональная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Экс-заместителю главы минздрава правоохранители инкриминируют использование подложных документов. По версии следствия, в марте 2021 года он представил при трудоустройстве военный билет и трудовую книжку, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении им военной службы в Вооружённых силах России.

В прокуратуре поясняют, что в результате назначения на должность статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Ульяновской области фигурант уголовного дела незаконно получил право на значительную ежемесячную надбавку к окладу и дополнительные дни к оплачиваемому отпуску.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного официального документа»), ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительный акт и направил материалы в суд.

Напомним, что ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в даче 2 млн рублей взятки чиновнику.

Подробнее: Ульяновского бизнесмена подозревают в даче чиновнику 2 млн рублей взятки

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года стало известно, что за взятку в размере 1 млн рублей получил четыре года колонии ульяновец, работая заместителем начальника управления транспорта администрации Ульяновска.

Подробнее: В Ульяновске вынесен приговор по делу о даче чиновнику 1 млн рублей взятки