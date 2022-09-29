Казань, , 09:55 — REGNUM В медицинские организации Татарии по поводу повреждений, нанесенных животными, за 8 месяцев 2022 года обратились 7132 человека, что ниже аналогичного периода прошлого года на 8,9% (7833 случая). Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Бешеная собака Aron M

В четырех районах РТ в 1,5 и более раза превышен региональный уровень повреждений от животных: Верхнеуслонский район — 409,4 на 100 тыс. населения, Тетюшский — 373,6, Тукаевский — 312,5, Камско-Устьинский — 312,4.

С января по август в Татарии зарегистрировали шесть случаев бешенства у животных в Альметьевском, Алексеевском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Муслюмовском, Кукморском районах. Среди собак и кошек выявили четыре случая. За это же время в прошлом году зафиксировали 16 случаев бешенства животных, в том числе у собак и кошек — девять случаев.

ИА REGNUM напоминает, за 2021 год в Татарии к врачам после получения травм от животных обратился 10 221 человек.

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