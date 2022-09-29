Симферополь, 29 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Итоги референдумов в Херсонской, Запорожской областях и в Донбассе несут в себе глобальный, революционный и исторический характер. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

«Во-первых, кардинально меняется вся картина мира, где происходит не только его передел, но и его качественное изменение. Наступает конец вековым законам капитализма, с его потребительскими устоями наживы, эксплуатации, войнами, насилия и фашизма, и, безвозвратно фатально, наступает новая эра — многополярного, солидарного социализма. Если кто- то этого ещё не понял, то ход последующих событий ему последовательно об этом докажет», — считает собеседник агентства.

«Во-вторых, итоги референдумов в бывш. УССР открывают в дальнейшем революционный парад суверенитетов и объединений с Россией не только в этой стране, но и во многих других странах. Россия становится одним из центров притяжения нового миропорядка. И в-третьих, эта историческая веха, как всегда, ложится на плечи всепобеждающей интернациональной России, что делает ее самым главным, решающим и справедливым строителем нового мира», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о воссоединении с Россией проводились с 23 по 27 сентября. На всех референдумах процент проголосовавших за возвращение в Россию оказался близок к 90% или даже выше.