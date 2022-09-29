Пермь, , 09:16 — REGNUM На территории Пермского края конец сентября стал аномально холодным. Так, днем 28 сентября воздух в Перми прогрелся всего до +2,2°С, на северо-западе региона при прояснениях было до +5°С. Среднесуточная температура в Перми составила — 0,7°С, что на 8°С холоднее нормы. Об этом сообщили в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Кроме того, день 28 сентября по среднесуточной температуре стал самым холодным сентябрьским днем за 26 лет — с 1996 года.

В Пермском крае в ночь на 29 сентября на многих метеостанциях было ниже — 5˚С. Пока известны такие минимальные значения температуры (ниже -5˚С): Гайны -6,9˚С, Губаха -6,7˚С, Коса -6,4˚С, Кунгур -5,7˚С, Чердынь -5,7˚С, Бисер -5,6˚, Лысьва -5,1˚. В Перми зафиксировано -4,3˚С — это самая холодная сентябрьская ночь за 22 года.