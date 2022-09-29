Петропавловск-Камчатский, , 09:16 — REGNUM На Камчатке утром 29 сентября спасатели обнаружили тела двух рыбаков, которые 27 сентября на лодке «Шторм» отправились из бухты Большой Саранной в бухту Спасения и пропали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Шторм © Айтен Юран

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28 сентября в ходе поисков в 700 метрах от мыса Опасного на берегу была обнаружена перевернутая лодка, которая по описанию подходит на пропавшую. Подойти к берегу спасатели не смогли из-за сильного волнения. 29 сентября к этому месту спасатели выдвинулись на катере, пересев на резиновую лодку добрались до берега, где и обнаружили мертвыми пропавших рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 27 сентября на лодке «Шторм» из бухты Большой Саранной в бухту Спасения отправились двое мужчин и пропали. 28 сентября их поиски не принесли результатов.