Астана, , 09:15 — REGNUM В настоящее время власти России и Казахстана ведут обсуждение возможность открытия зеленого коридора для казахских граждан, а также грузовиков с товарами и продовольствием из-за скопления людей и транспорта на границе двух стран на въезде в Казахстан. Об этом 29 сентября рассказал журналистам казахский министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор», — сказал он.

При этом Жумангарин уточнил, что, по его мнению, такой зелёный коридор должен быть открыт в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Казахстана выступило с опровержением информации о якобы готовящейся отправке военной техники в Россию.