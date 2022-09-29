Вашингтон, 29 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Официальные лица США, ссылаясь на российский ядерный потенциал, запугивают собственную и мировую общественность угрозой ядерного конфликта. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в статье, опубликованной в журнале National Interest.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1963. США, Великобритания Ядерная война

По его словам, власти США продолжают нагнетать обстановку. При этом они искажают смысл заявлений российских руководителей.

«Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России», — отметил Антонов.

Вместе с тем сами США очевидным образом напрямую вовлечены в конфликт на стороне киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки смертоносных вооружений, снабжает Киев разведданными, участвует в планировании операций против российской армии, добавил он.

Россию, по словам Антонова, будто бы испытывают на прочность. Хотят проверить, как долго она не будет реагировать на откровенно враждебные действия и выпады.

«По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — отметил посол.

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