Донецк, 29 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:14 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:38 боевики ВСУ обстреляли из Красногоровки Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.