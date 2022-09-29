Тбилиси, 29 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Специалисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в текущем году и повысили его с 3% до 8%. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Dermot Doorly ЕБРР

«За первые семь месяцев 2022 года в Грузии был достаточно сильный экономический рост на уровне 10,3%. Восстановление туристического сектора продолжилось, и доходы сектора восстановились до 80% от уровня допандемийного 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экономический рост от 10% зафиксирован в энергетике, транспорте и обрабатывающей промышленности. Благоприятное воздействие на экономку оказала релокация предприятий из России, переезд IT-специалистов, а также большие объёмы денежных переводов из РФ.

По данным ЕБРР, приток денег из-за рубежа также покрыл рост дефицита торгового баланса, что способствовало укреплению лари. Это позволило Нацбанку Грузии сделать значительные валютные резервы.

Кроме того, укрепление лари снизило темпы инфляции в Грузии с 12,5% до 10,9%. Это в свою очередь дало возможность не увеличивать ставку рефинансирования и оставить её на уровне 11%.

Прогноз ЕБРР на 2023 год менее благоприятный: рост ВВР 5%, а также сохранение рисков негативных шоков.