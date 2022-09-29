Пекин, , 09:09 — REGNUM Референдумы о присоединении к России в четырех бывших регионов бывшей УССР — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые завершились 27 сентября, по мнению китайских аналитиков, помогут России консолидировать те приобретения от конфликта, которые она получила с февраля, оказывая новое давление на Запад по поводу мирных переговоров, сообщает газета Global Times.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

США и западные страны, которые поддерживают Киев, столкнутся с новым давлением, потому что после частичной мобилизации России киевскому режиму будет очень трудно восстановить контроль в этих регионах. Это означает, что Киев обратится за более прямой поддержкой к Западу, чтобы помочь ему вернуть утраченные территории, поэтому риск прямого конфликта между Россией и НАТО возрастает, и Западу необходимо принять жесткое решение в этой новой ситуации на фоне серьезного энергетического кризиса, считают эксперты.

Большая часть международного сообщества может не признать референдумы, точно так же, как они не признают контроль России над Крымом с 2014 года, но это не изменит реальности, заявили аналитики, отметив, что четыре референдума на этот раз будут отличаться от случая с Крымом, потому что конфликт все еще далек от завершения, поэтому большинство членов международного сообщества будут продолжать наблюдать за ситуацией и осторожно принимать решения о дальнейших шагах.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил 27 сентября, что «Китай всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность всех стран, которые должны уважаться; цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные интересы безопасности всех стран должны приниматься всерьез».

Все усилия по мирному урегулированию кризиса должны быть поддержаны, сказал Ван, отметив, что по вопросу вокруг конфликта на территории бывшей УССР «Китай всегда стоял на стороне мира и был привержен продвижению переговоров. Мы присоединимся к международному сообществу, чтобы продолжать вносить конструктивный вклад в содействие смягчению ситуации».

Киев жестко относится к вопросу суверенитета и территориальной целостности страны, поскольку советник главы киевской хунты Михаил Подоляк заявил, что жителям освобожденных регионов, которые помогают поддерживаемым Россией референдумам, будут предъявлены обвинения в государственной измене и по меньшей мере пять лет тюремного заключения, сообщает Reuters.

Москва также выражает свою решимость предупредить Киев и Запад. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, заявил, что Россия имеет право защищать себя с помощью ядерного оружия, и что это «определенно не блеф». Президент России Владимир Путин на прошлой неделе отдал приказ о первой частичной мобилизации в России со времен Второй мировой войны, предупредив Запад, что он не блефовал, когда говорил, что будет готов применить ядерное оружие для защиты России.

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин заявил Global Times, что «нынешней поддержки Запада, включая поставки оружия и предложение обмена разведданными и военными советниками, [киевскому режиму] недостаточно для того, чтобы Киев вернул себе четыре региона, и с помощью референдумов Россия пытается обеспечить то, что она уже извлек выгоду из семимесячного конфликта».

В таких регионах, как Донецк, Запорожье и Херсон, некоторые территории все еще находятся под контролем нацистской хунты, поэтому, поскольку Россия считает эти регионы своими, российские войска будут продолжать свое наступление в этих регионах, пока они полностью их не оккупируют, сказал Сун, отметив, что «это означает, что конфликт определенно продолжится».

Россия устанавливает новую отправную точку для следующего этапа своей операции, и Москва полностью понимает, что она не может проиграть битву, поэтому Западу необходимо подумать, принимать ли более непосредственное участие или нет, отметил Сун.

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн сказал, что референдумы приведут к дальнейшей эскалации продолжающегося конфликта, поскольку это сократит возможность дипломатических переговоров между Россией и киевским режимом. Глава режима Зеленский заявил в интервью CBS 25 сентября, что «если Россия успешно аннексирует оккупированные территории», это будет означать конец дипломатических переговоров между сторонами.

Референдумы также заставят Запад постоянно расширять военную помощь Киеву, но поскольку США и ЕС не хотят перерастать конфронтацию в ядерную войну с Россией, прямое военное вмешательство со стороны НАТО маловероятно, считают аналитики.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь сказал, что «поскольку приближаются промежуточные выборы в США, а энергетическая проблема ЕС усугубляется предстоящей зимой, менее вероятно, что Запад вступит в прямую конфронтацию с Россией на поле боя, и российская сторона это прекрасно знает».