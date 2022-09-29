Томск, , 09:08 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур ответил на поступающие от жителей вопросы о том, какие вещи могут понадобиться мобилизованным и куда нести помощь. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сбор помощи для мобилизованных в Томской области Цитата из видео в телеграмм-канале Владимира Мазура

«Какие вещи могут понадобиться в армии? В первую очередь, — тёплые вещи, термобелье и термоноски, тактические перчатки и шапки, спальники и туристические коврики, дождевики, фонарики и батарейки», — отметил он.

Пункты приёма помощи открыты во всех муниципалитетах региона. Кроме того, в области открыт благотворительный счёт для поддержки призванных в армию граждан и их семей. Перечислить помощь желающие смогут по QR-коду или банковским реквизитам.

По словам координатора волонтёрского движения Алексея Филимонова, все собранные средства будут использоваться для быстрого решения проблем семей мобилизованных или на централизованную закупку спальников, дождевиков, термобелья.

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