Уфа, , 09:18 — REGNUM Форум легкой промышленности «ЛЕГПРОМ-2022» пройдет 6−7 октября в Уфе. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Рулоны ткани с дизайнерским рисунком Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие будет проходить в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО Уфа.

Отмечается, что в форуме будет участвовать 31 предприятие из Башкирии. Экспозицию составят всего 60 компаний-участниц из России, Узбекистана, Китая.

«Мы традиционно сильны в детской одежде, в пошиве обуви, спецодежды, изделий из кожи. Напомню, мы субсидируем предприятиям легпрома часть затрат на сырье и оборудование. В этом году 57 производителей получат субсидии на возмещение части затрат на закуп сырья и материалов. На эти цели из бюджета республики направлено 140 миллионов рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

Сообщается, что на площади свыше 2500 кв. метров будет представлена экспозиция сырья, материалов и товаров текстильной и легкой промышленности.

Напомним, что форум легкой промышленности «ЛЕГПРОМ» проводится в Башкирии с 2020 года.