Луганск, , 09:07 — REGNUM Населённый пункт Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) был обстрелян в ночь на 29 сентября со стороны киевских боевиков из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 29 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Отмечается, что ВСУ обстреляли Кременную в 02:55 (совпадает с мск), выпустив по населённому пункту две ракеты из РСЗО HIMARS, в результате чего были разрушены два жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка.