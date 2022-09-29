Ашхабад, 29 сентября 2022, 09:04 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении.
По словам Токаева, совместными усилиями между двумя странами выстроены взаимовыгодные отношения, основанные на «добрых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки».
Также глава Казахстана отметил, что Туркмения добилась «впечатляющих успехов в деле укрепления государственности, социально-экономической модернизации и повышения авторитета на международной арене».