Ашхабад, 29 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении.

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По словам Токаева, совместными усилиями между двумя странами выстроены взаимовыгодные отношения, основанные на «добрых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки».

«Убежден, Ваш предстоящий государственный визит в Казахстан придаст качественный импульс дальнейшему развитию нашего взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства и союзничества», — цитирует слова Токаева газета «Нейтральный Туркменистан».

Также глава Казахстана отметил, что Туркмения добилась «впечатляющих успехов в деле укрепления государственности, социально-экономической модернизации и повышения авторитета на международной арене».