Петропавловск-Камчатский, , 09:03 — REGNUM На Камчатке мобилизованным для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса на полигоне Радыгина, который расположен в окрестностях Петропавловска-Камчатского, разрешили личные встречи с родственниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Родные и близкие могут приехать на полигон и пообщаться с мобилизованными членами своих семей.

Как заверили в правительстве Камчатки военнослужащие, находящиеся на полигоне, не жалуются на условия жизни и питание. В лагере развернута полевая кухня. Мобилизованные помимо боевого слаживания на площадках полигона смотрят патриотические фильмы и последние новости о спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, выезд с места жительства стоящим на воинском учете с момента мобилизации воспрещается. О такой норме закона напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы о выезде граждан из страны.